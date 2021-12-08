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08.12.2021  09:13   Рита Парфенова

Подробности пожара на Садовом проезде в Харькове (фото)

Под вечер 7 декабря в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18 в Харькове горел балкон на 8-м этаже.

Пожар Харьков: На Садовом проезде горел балкон в девятиэтажке

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пожар в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18 начался около пяти часов вечера 7 декабря.

На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Пожар Харьков: На Садовом проезде горел балкон в девятиэтажке

Вызванные на тушение огня спасатели эвакуировали из дома 15 жильцов. В тушении пожара принимали участие два отделения Службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. В считанные минуты огонь был локализован, а за час – ликвидирован. Причины, из-за которых возникло возгорание, устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что в соцсетях появилось видео пожара на Садовом проезде.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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