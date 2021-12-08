Подробности пожара на Садовом проезде в Харькове (фото)

Под вечер 7 декабря в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18 в Харькове горел балкон на 8-м этаже.
Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, пожар в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18 начался около пяти часов вечера 7 декабря.
На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.
Вызванные на тушение огня спасатели эвакуировали из дома 15 жильцов. В тушении пожара принимали участие два отделения Службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. В считанные минуты огонь был локализован, а за час – ликвидирован. Причины, из-за которых возникло возгорание, устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что в соцсетях появилось видео пожара на Садовом проезде.
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Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
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Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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