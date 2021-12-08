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08.12.2021  08:39   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 8 декабря. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • б-р Ивана Каркача, 75 (п. №4, стояк) до 17:00 8 декабря.

Киевский район:

  • ул. Дружбы Народов, 235 (п. №2, стояк) до 20:00 8 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Ферганская, 33 (п. №1, стояк) до 17:00 8 декабря,
  • шоссе Салтовское, 102 (п. №8, стояк) до 17:00 8 декабря.

Новобаварский район:

  • пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 до 20:00 8 декабря,
  • ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7 (п. №2, стояк) до 20:00 8 декабря.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Золочевская, 12 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 23-а (кор. №1-3) до 20:00 8 декабря,
  • пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 8 декабря,
  • пер. 23 Августа, 10и(п. №2) до 20:00 8 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 7 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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