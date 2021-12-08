08.12.2021 08:27 Рита Парфенова

В Харькове грузовик поехал прямо на пешеходов (видео)

Снова видео, размещенное в соцсетях, помогло патрульным найти и оштрафовать нарушителей.





Об этом пишет РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции. Само нарушение имело место еще 23 ноября этого года. На перекрестке улиц Чувашской и Полтавский Шлях водители грузовика MAN и легковушки Geeley на красный сигнал светофора пересекли пешеходный переход, по которому шли люди, чтобы совершить поворот налево.

Само видео с нарушением появилось в социальный сетях пару дней назад, после чего патрульные разыскали обоих водителей и привлекли к ответственности.



Оба водителя свою вину признали. Патрульные составили на них административные постановления по ч.2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП. Сумма штрафа составила 510 гривен для каждого нарушителя.

Напомним, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей – водителей автомобилей Skoda и Hyundai, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход на улице Ахсарова в Харькове.

Источник: Патрульная полиция

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