8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует День художника во второе воскресенье октября, а некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века.
Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось. Ну и пусть – будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь.
День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.
8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. На дворе уже стояли настоящие морозы, оттого Клима и прозвали холодным.
В этот день матери обращались к святому с просьбой защитить своих чад от грядущих холодов.
В Климентьев день любое важное дело полагалось начинать только натощак.
В народе считали, что Климент приводит с собой суровую зиму. Для этого дня существовало несколько специфических поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если 8 декабря петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.
На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.
В 1844 году родился Эмиль Рено, французский учитель, создатель первого мультипликационного фильма.
1929 – родилась Клара Румянова, артистка кино, известная по озвучиванию персонажей мультфильмов.
1934 – родилась Алиса Фрейндлих, актриса («Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс» и др.), народная артистка СССР.
1943 – родился Джим Моррисон, американский поэт и музыкант, вокалист группы «The Doors».
1945 – родился Евгений Стеблов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России («Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и др.).
1953 – родилась Ким Бэсинджер, американская актриса («Девять с половиной недель», «Секреты Лос-Анджелеса», «Привычка жениться» «Свидание вслепую»).
1955 – Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу.
1966 – родилась Шинейд О’Коннор, ирландская певица.
1976 – родился Доминик Монахэн, английский актер («Властелин колец», «Остаться в живых»).
1978 – родился Иен Сомерхолдер, американский актер («Дневники вампира», «Остаться в живых»).
1980 – Джон Леннон убит психически неуравновешенным фанатом Марком Чэпменом.
1984 – создана группа «Гражданская оборона».
1987 – Рон Хекстол из команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» стал первым вратарем в истории лиги, который забил гол (в ворота команды «Бостон Брюинз»).
1987 – В Вашингтоне был подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – первое соглашение, предусматривавшее абсолютное сокращение вооружений.
1989 – создан союз автомобилистов Украины.
1991 – в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств.
2004 – на третьем саммите государств Южной Америки представителями Боливии, Колумбии, Эквадора, Перу, Венесуэлы, Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая, Чили, Гайаны и Суринама была подписана Кускская декларация, подтвердившая образование Южноамериканского сообщества наций (UNASUR), аналог Евросоюза для стран Южной Америки. Теперь южноамериканский союз занимает третье место среди крупнейших мировых экономических блоков после Евросоюза и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФ-ТА), в которую входят США, Канада и Мексика.
2005 – окончание использования паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были потушены все оставшиеся в стране паровозы.
2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым - SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.
2010 – японский космический аппарат IKAROS с питанием от солнечного паруса - пролетает мимо планеты Венера на расстоянии 80 000 км.
2013 – в 18:00 в Киеве во время митинга на евромайдан свергнут памятник Ленину на Бессарабке.
Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.
Лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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