08.12.2021 08:00

8 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.

Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».



Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует День художника во второе воскресенье октября, а некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века.



Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось. Ну и пусть – будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь.



День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

Приметы дня

8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. На дворе уже стояли настоящие морозы, оттого Клима и прозвали холодным.



В этот день матери обращались к святому с просьбой защитить своих чад от грядущих холодов.



В Климентьев день любое важное дело полагалось начинать только натощак.



В народе считали, что Климент приводит с собой суровую зиму. Для этого дня существовало несколько специфических поговорок: «На Климента мороз насыпал белых роз»; «Климент морозом у мужика слезу гонит». Впрочем, если 8 декабря петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.



На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.

Также в этот день...

В 1844 году родился Эмиль Рено, французский учитель, создатель первого мультипликационного фильма.



1929 – родилась Клара Румянова, артистка кино, известная по озвучиванию персонажей мультфильмов.



1934 – родилась Алиса Фрейндлих, актриса («Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс» и др.), народная артистка СССР.



1943 – родился Джим Моррисон, американский поэт и музыкант, вокалист группы «The Doors».



1945 – родился Евгений Стеблов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России («Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и др.).



1953 – родилась Ким Бэсинджер, американская актриса («Девять с половиной недель», «Секреты Лос-Анджелеса», «Привычка жениться» «Свидание вслепую»).



1955 – Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу.



1966 – родилась Шинейд О’Коннор, ирландская певица.



1976 – родился Доминик Монахэн, английский актер («Властелин колец», «Остаться в живых»).



1978 – родился Иен Сомерхолдер, американский актер («Дневники вампира», «Остаться в живых»).



1980 – Джон Леннон убит психически неуравновешенным фанатом Марком Чэпменом.



1984 – создана группа «Гражданская оборона».



1987 – Рон Хекстол из команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» стал первым вратарем в истории лиги, который забил гол (в ворота команды «Бостон Брюинз»).



1987 – В Вашингтоне был подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – первое соглашение, предусматривавшее абсолютное сокращение вооружений.



1989 – создан союз автомобилистов Украины.



1991 – в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств.



2004 – на третьем саммите государств Южной Америки представителями Боливии, Колумбии, Эквадора, Перу, Венесуэлы, Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая, Чили, Гайаны и Суринама была подписана Кускская декларация, подтвердившая образование Южноамериканского сообщества наций (UNASUR), аналог Евросоюза для стран Южной Америки. Теперь южноамериканский союз занимает третье место среди крупнейших мировых экономических блоков после Евросоюза и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФ-ТА), в которую входят США, Канада и Мексика.



2005 – окончание использования паровозной тяги в Китае. На Цзитунской железной дороге были потушены все оставшиеся в стране паровозы.



2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым - SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.



2010 – японский космический аппарат IKAROS с питанием от солнечного паруса - пролетает мимо планеты Венера на расстоянии 80 000 км.



2013 – в 18:00 в Киеве во время митинга на евромайдан свергнут памятник Ленину на Бессарабке.

Именины отмечают:

Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.