25.11.2021 11:40 Рита Парфенова

В Харькове водителям-нарушителям, попавшим в соцсети, выписали штраф (видео, фото)

За нарушение правил дорожного движения в Харькове патрульные стали штрафовать водителей «пачками»





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход.



В местных соцсетях появилось видео с регистратора авто, на котором водители автомобилей Skoda и Hyundai грубо нарушают ПДД. На улице Ахсарова в Харькове оба автомобиля друг за дружкой проехали через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, «великодушно» притормаживая перед переходящими дорогу пешеходами.



Патрульные разыскали обоих водителей и привлекли к ответственности. Нарушители свою вину признали. Административными постановлениями обоим водителям выписаны штрафы в размере 510 грн.

Напомним, ранее водителя ВАЗа, нарушившего ПДД в Харькове, оперативно разыскали патрльные и выписали ему штраф.