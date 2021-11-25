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25.11.2021  11:40   Рита Парфенова

В Харькове водителям-нарушителям, попавшим в соцсети, выписали штраф (видео, фото)

За нарушение правил дорожного движения в Харькове патрульные стали штрафовать водителей «пачками»

Криминал Харьков: нарушителей ПДД патрульные оштрафовали по видео

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход.

В местных соцсетях появилось видео с регистратора авто, на котором водители автомобилей Skoda и Hyundai грубо нарушают ПДД. На улице Ахсарова в Харькове оба автомобиля друг за дружкой проехали через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, «великодушно» притормаживая перед переходящими дорогу пешеходами.

Патрульные разыскали обоих водителей и привлекли к ответственности. Нарушители свою вину признали. Административными постановлениями обоим водителям выписаны штрафы в размере 510 грн.

Криминал Харьков: нарушителей ПДД патрульные оштрафовали по видео Криминал Харьков: нарушителей ПДД патрульные оштрафовали по видео

Напомним, ранее водителя ВАЗа, нарушившего ПДД в Харькове, оперативно разыскали патрльные и выписали ему штраф.
 
Тэги:  штраф, патрульные, пдд, харьков
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