У супермаркета в Харькове обнаружен труп мужчины

Несчастный случай произошел на проспекте Тракторостроителей у супермаркета "Класс".
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
По информации правоохранителей, 25 ноября 70-летний мужчина вышел из супермаркета с покупками и ему резко стало плохо. До приезда кареты скорой мужчина скончался.
На месте работает следственно оперативная группа.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на станции метро "Площадь Конституции" умер 75-летний мужчина.
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