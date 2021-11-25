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25.11.2021  11:36   Евгений Клочко

У супермаркета в Харькове обнаружен труп мужчины

Несчастный случай произошел на проспекте Тракторостроителей у супермаркета "Класс".

Труп мужчины у супермаркета Класс

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

По информации правоохранителей, 25 ноября 70-летний мужчина вышел из супермаркета с покупками и ему резко стало плохо. До приезда кареты скорой мужчина скончался.

На месте работает следственно оперативная группа.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что на станции метро "Площадь Конституции" умер 75-летний мужчина

 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  трап, криминал, харьков
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