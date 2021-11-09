09.11.2021 17:00 Дмитрий Колоней

Внезапная смерть: в харьковском метро умер пожилой мужчина (фото)

О смерти пожилого мужчины в метро Харькова сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в метро "Площадь Конституции" - умер мужчина возле эскалатора. Как информирует полиция, смерть наступила внезапно. Харьковчанину было 75 лет. Мужчине стало плохо и он упал.

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Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, стало плохо пассажиру. На место выезжали медики. Констатировали смерть. Спецтранспорт уже вывез тело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове арестован хулиган, убивший мужчину на рынке.