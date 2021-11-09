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09.11.2021  17:00   Дмитрий Колоней

Внезапная смерть: в харьковском метро умер пожилой мужчина (фото)

О смерти пожилого мужчины в метро Харькова сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в метро "Площадь Конституции" - умер мужчина возле эскалатора. Как информирует полиция, смерть наступила внезапно. Харьковчанину было 75 лет.  Мужчине стало плохо и он упал. 

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Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, стало плохо пассажиру. На место выезжали медики. Констатировали смерть. Спецтранспорт уже вывез тело.

В метро "Площадь Конституции" внезапно умер 75-летний мужчина. Новости Харьков

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове арестован хулиган, убивший мужчину на рынке.
 
Тэги:  труп, метро, харьков, смерть
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