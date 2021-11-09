Внезапная смерть: в харьковском метро умер пожилой мужчина (фото)

О смерти пожилого мужчины в метро Харькова сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в метро "Площадь Конституции" - умер мужчина возле эскалатора. Как информирует полиция, смерть наступила внезапно. Харьковчанину было 75 лет. Мужчине стало плохо и он упал.
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Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, стало плохо пассажиру. На место выезжали медики. Констатировали смерть. Спецтранспорт уже вывез тело.
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