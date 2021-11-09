09.11.2021 16:50 Виталий Хиневич

«Поэзия в движении»: в чешских трамваях можно прочесть стихи харьковских поэтов

Проект «Поэзия в движении» был презентован 4 ноября в городе Брно.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что в течение месяца жители Брно смогут ознакомиться с творчеством харьковских поэтов начиная с XVII века до наших дней.

Проект реализован Харьковским городским советом совместно с магистратом чешского города-побратима.

«Очень хорошо, что в рамках партнерства мы обогащаем, вдохновляем и пытаемся узнать друг друга больше через литературу. Литературные произведения, включая стихи, могут быть важным и достоверным свидетельством жизни и мышления местных жителей.

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Благодаря тому, что проект зеркальный, харьковчане смогут получить представление о жителях Брно как представителях чешского и моравского сообщества», – подчеркнула мэр города Брно Маркета Ванькова.

Кроме этого, скоро пассажиры Харьковского метрополитена смогут ознакомиться с писателями из Брно. Стихи будут размещаться в вестибюлях и вагонах метро.

Напомним, ранее в Харькове появилась структура, которая на честной, прозрачной и конкурсной основе будет поддерживать самые интересные для города проекты.