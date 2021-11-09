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09.11.2021  16:50   Виталий Хиневич

«Поэзия в движении»: в чешских трамваях можно прочесть стихи харьковских поэтов

Проект «Поэзия в движении» был презентован 4 ноября в городе Брно.

Стихии харьковских поэтов в чешских трамваях
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что в течение месяца жители Брно смогут ознакомиться с творчеством харьковских поэтов начиная с XVII века до наших дней.
 
Проект реализован Харьковским городским советом совместно с магистратом чешского города-побратима.
 
«Очень хорошо, что в рамках партнерства мы обогащаем, вдохновляем и пытаемся узнать друг друга больше через литературу. Литературные произведения, включая стихи, могут быть важным и достоверным свидетельством жизни и мышления местных жителей.
 
 
Благодаря тому, что проект зеркальный, харьковчане смогут получить представление о жителях Брно как представителях чешского и моравского сообщества», – подчеркнула мэр города Брно Маркета Ванькова.
 
Кроме этого, скоро пассажиры Харьковского метрополитена смогут ознакомиться с писателями из Брно. Стихи будут размещаться  в вестибюлях и вагонах метро.
 
Напомним, ранее в Харькове появилась структура, которая на честной, прозрачной и конкурсной основе будет поддерживать самые интересные для города проекты.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  чехия, поэзия, харьков
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