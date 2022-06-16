16.06.2022 15:35 Виталий Хиневич

Украинские беженцы могут лишиться денежных выплат в Чехии

Некоторая категория беженцев лишится финансовой помощи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «РБК-Украина».

Сообщается, что беженцам могут перестать начислять выплаты в размере 500 крон (200 евро), если украинцы обеспечены бесплатным жильем, продуктами питания и средствами личной гигиены от Чехии.

Стоит отметить, что в правительстве Чехии одобрили предложение Министерства внутренних дел – обеспечивать украинских беженцев жильем даже после окончания чрезвычайного положения в стране.

На сегодняшний день Чехия выдала украинцам более 370 тысяч виз временной защиты. Это позволяет гражданам находиться в стране на протяжении года, получать медицинское страхование, образование и доступ к рынку труда.