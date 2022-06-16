16.06.2022 15:20 Дмитрий Колоней

Мы продолжаем развивать наш город - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова заявил на открытии нового отделения Укрпочты



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, новое отделение почтовой связи «Укрпочты» было открыто 16 июня 2022, по проспекту Героев Харькова, 91.

Как отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский, открытие отделения планировалось еще до войны. Но потом, с началом боевых действий, в здании были повреждены окна. Однако это не помешало расширению сети. Выбитые стекла заменили новыми, и уже сегодня отделение принимает первых посетителей.

В открытии почтового отделения принял участие Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что, несмотря на обстрелы, Харьков понемногу приходит в себя: возобновляется работа транспорта, постепенно возрождается бизнес, сфера услуг, в частности, услуги почтовой связи. Мэр поблагодарил сотрудников за то, что в такое непростое время они готовы работать для харьковчан.

«Несмотря ни на что, мы продолжаем развивать наш город. Желаю вам мира, добра и благодарных клиентов. Чтобы они были довольны обслуживанием и шли от вас с улыбкой на лице. Хорошей вам работы!» - обратился к работникам отделения Игорь Терехов.

Отметим, что в зону обслуживания отделения входит более 250 домов, ряд школ и организаций. А это - 2,5 тыс. харьковчан, более 500 из которых - пенсионеры. Новое отделение снабжено тремя операционными окнами, а также двумя доставочными участками, которые обслуживают пешие курьеры и почтальоны. Специалисты отделения готовы предоставлять харьковчанам 52 услуги, среди которых - доставка пенсий, прессы и счетов за коммунальные услуги, а также отправка и выдача посылок и переводов. Кроме того, там можно приобрести марку «Русский военный корабль... ВСЁ!» и отправить благотворительную открытку в ряды ВСУ и ГСЧС.

График работы отделения: с понедельника по пятницу - с 9:00 до 17:00, в субботу - с 9:00 до 15:00 (воскресенье - выходной). Почтовый индекс: 61050.