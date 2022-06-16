16.06.2022 15:00 Виталий Хиневич

В Британии официантов могут заменить "кошки"

В сети британских ресторанов появились необычные официанты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на DailyMail.

Сообщается, что в британских ресторанах «Bella Italia» появились необычные официанты. Это роботы-коты, которые способны перемещаться между столами и кухней, преодолевать препятствия.

Работники ресторана или клиенты должны только загружать и выгружать подносы.

Bellabot состоит из четырех полок, поэтому может одновременно обслуживать 4 стола и даже «мяукать» посетителям, побуждая взять их свои тарелки. Каждый Bellabot может выполнять до 400 доставок в день.

Такие помощники используются для решения проблемы нехватки персонала.