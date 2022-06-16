    
Главная Новости Харькова Технологии В Британии официантов могут заменить "кошки"
16.06.2022  15:00   Виталий Хиневич

В Британии официантов могут заменить "кошки"

В сети британских ресторанов появились необычные официанты.

Робот-кошка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на DailyMail.
 
Сообщается, что в британских ресторанах «Bella Italia» появились необычные официанты. Это роботы-коты, которые способны перемещаться между столами и кухней, преодолевать препятствия.
 
Работники ресторана или клиенты должны только загружать и выгружать подносы.
 
Bellabot  состоит из четырех полок, поэтому может одновременно обслуживать 4 стола и даже «мяукать» посетителям, побуждая взять их свои тарелки. Каждый Bellabot может выполнять до 400 доставок в день.
 
Такие помощники используются для решения проблемы нехватки персонала.
 
Напомним, МОЗ планирует доставлять лекарства украинцам при помощи беспилотников.
 
Источник:   DailyMail
 Тэги:  роботы-кошки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 