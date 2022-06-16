16.06.2022 12:35 Виталий Хиневич

МОЗ планирует доставлять лекарства украинцам при помощи беспилотников

В Украине могут разместить 10 инновационных хабов для хранения лекарственных средств и внедрения технологии автономной авиадоставки медикаментов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что компания-разработчик инновационных логистических решений Zipline, предлагает предоставлять услугу доставки лекарств в 100 километрах от складов за один час с максимальным весом груза 2 килограмма.

Также обсуждали вопрос доставки препаратов с особыми условиями хранения и безопасное использование дронов во время войны.

«Во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения. Поэтому благодарны донорам и коллегам Zipline за инициативу и готовность работать на благо Украины и улучшать доступ наших граждан к медицинским услугам», – отметил первый заместитель министра Александр Комарида.