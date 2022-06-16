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16.06.2022  12:35   Виталий Хиневич

МОЗ планирует доставлять лекарства украинцам при помощи беспилотников

В Украине могут разместить 10 инновационных хабов для хранения лекарственных средств и внедрения технологии автономной авиадоставки медикаментов.

Лекарства
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что компания-разработчик инновационных логистических решений  Zipline,  предлагает предоставлять услугу доставки лекарств в 100 километрах от складов за один час с максимальным весом груза 2 килограмма. 
 
Также обсуждали вопрос доставки препаратов с особыми условиями хранения и безопасное использование дронов во время войны.
 
«Во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения. Поэтому благодарны донорам и коллегам Zipline за инициативу и готовность работать на благо Украины и улучшать доступ наших граждан к медицинским услугам», – отметил первый заместитель министра Александр Комарида.
 
Напомним, Украина приняла участие в стартап-конференции.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина, технология
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