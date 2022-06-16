«Старого» первичного рынка уже не существует - эксперт

Что ждет украинских застройщиков и потенциальных покупателей жилья в 2022 году?
Об этом СтройОбзору рассказал эксперт по недвижимости Владимир Семенцов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, последствия широкомасштабной военной агрессии в Украине приведут к сокращению объемов строительства и как следствие дефициту готового жилья. Основными факторами, вызывавшими этот процесс, стали остановка многих строек, большое количество уничтоженных домов, миграционные процессы, рост стоимости строительных материалов и дефицит рабочей силы.
«В настоящее время можно говорить, что первичный рынок находится в стадии «хирургической» перезагрузки. «Старого» первичного рынка уже больше не существует», - подчеркнул Семенцов.
Эксперт перечислил несколько основных факторов, повлекших за собой коренные изменения на первичном рынке:
Он напомнил, что на начало 2022 года большинство возводимых в Украине объектов было рассчитано на постепенное привлечение финансирования от продаж, а основное строительство велось за счет собственных средств девелоперов в размере до 50% от общей стоимости проекта.
С учетом этих факторов, как рассказал Владимир Семенцов, сейчас фактически невозможно составить объективную цену м2 и доход девелоперов. А ведь цены на стройматериалы, по данным девелоперов, с марта по май выросли в среднем на 15-20% и не исключено, что в последующие месяцы они могут увеличиться еще как минимум на 10%. Он отметил, что рост стоимости строительных материалов на 15-20% теоретически прибавляет к стоимости м2, в зависимости от объемов и сложности строительства, в среднем от 5% до 10%.
«Понимаем, что в среднем строительство жилого комплекса длится до 2-х лет и прибыль обычно рассчитывается на этапе планирования ЖК. Фактически, большинство девелоперов оказались в «ловушке неопределенности», что делает вложение средств на этапе строительства достаточно рискованным», - считает эксперт.
Напомним, 19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости, поэтому украинцы в отдельных регионах теперь могут стать владельцами новой квартиры, хоть и с определенными уточнениями.
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