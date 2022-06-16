16.06.2022 12:31 Рита Парфенова

«Старого» первичного рынка уже не существует - эксперт

Что ждет украинских застройщиков и потенциальных покупателей жилья в 2022 году?

Об этом СтройОбзору рассказал эксперт по недвижимости Владимир Семенцов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, последствия широкомасштабной военной агрессии в Украине приведут к сокращению объемов строительства и как следствие дефициту готового жилья. Основными факторами, вызывавшими этот процесс, стали остановка многих строек, большое количество уничтоженных домов, миграционные процессы, рост стоимости строительных материалов и дефицит рабочей силы.

«В настоящее время можно говорить, что первичный рынок находится в стадии «хирургической» перезагрузки. «Старого» первичного рынка уже больше не существует», - подчеркнул Семенцов.

Эксперт перечислил несколько основных факторов, повлекших за собой коренные изменения на первичном рынке:

отсутствие покупателей-инвесторов, готовых вкладывать средства в недостроенный объект (ограниченные финансовые возможности потенциальных инвесторов из-за сложностей с ведением бизнеса, необходимостью жить за пределами страны или за пределами родного города и просто удержания имеющихся ресурсов до окончания войны),

дефицит строительных материалов и отсутствие налаженных новых логистических цепочек для их поставки,

нехватка достаточного объема собственных средств девелоперов для полноценного возведения ЖК, невозможность привлечения банковских кредитов и усложненный поиск соинвесторов в объектах, готовностью более 40%, в которых реализовано уже более 40-50% квартир,

дефицит квалифицированных строителей и общая нехватка рабочей силы,

непрогнозируемость войны - отсутствие 100-процентных гарантий безопасности и перспектив завершения не только активных боевых действий, но и ракетных обстрелов,

трудная экономическая ситуация в стране, реальная, а не номинальная инфляция.

Он напомнил, что на начало 2022 года большинство возводимых в Украине объектов было рассчитано на постепенное привлечение финансирования от продаж, а основное строительство велось за счет собственных средств девелоперов в размере до 50% от общей стоимости проекта.



С учетом этих факторов, как рассказал Владимир Семенцов, сейчас фактически невозможно составить объективную цену м2 и доход девелоперов. А ведь цены на стройматериалы, по данным девелоперов, с марта по май выросли в среднем на 15-20% и не исключено, что в последующие месяцы они могут увеличиться еще как минимум на 10%. Он отметил, что рост стоимости строительных материалов на 15-20% теоретически прибавляет к стоимости м2, в зависимости от объемов и сложности строительства, в среднем от 5% до 10%.



«Понимаем, что в среднем строительство жилого комплекса длится до 2-х лет и прибыль обычно рассчитывается на этапе планирования ЖК. Фактически, большинство девелоперов оказались в «ловушке неопределенности», что делает вложение средств на этапе строительства достаточно рискованным», - считает эксперт.

Напомним, 19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости, поэтому украинцы в отдельных регионах теперь могут стать владельцами новой квартиры, хоть и с определенными уточнениями.