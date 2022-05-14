    
Главная Новости Харькова Общество Квартирный вопрос: особенности покупки и снижение цен на рынке Украины
14.05.2022  11:12   

Квартирный вопрос: особенности покупки и снижение цен на рынке Украины

19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости, поэтому украинцы в отдельных регионах теперь могут стать владельцами новой квартиры, хоть и с определенными уточнениями.

покупка квартиры в украине

Какие условия диктует рынок военного времени и где в Украине сейчас цены на квартиры доступнее, чем до войны — в аналитике OLX Недвижимость.

Как изменились цены на квартиры после вторжения рф

После разблокирования реестра недвижимости рынок в Украине оживает: есть определенный спрос, особенно со стороны внутренне перемещенных украинцев, вместе с тем появляется все больше предложений от продавцов. Что касается цен, то они несущественно выросли, а отдельные типы жилья — наоборот — стали доступнее.

Так, в Киеве подешевело жилье в жилом фонде с 2011 года. По аналитике OLX Недвижимость, однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь сейчас стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно. Также снизились в цене однокомнатки: на вторичном фонде квартиры подешевели на 6% по сравнению с февралем, а в новостройках — на 5,4%.

Динамика цен на квартиры в Киеве, $

Тип недвижимости

Вторичный фонд

Жилищный фонд от 2011 г.

Новостройки

Период

1-к

2-к

3-к

1-к

2-к

3-к

1-к

2-к

3-к

Сезон продажи недвижимости (сентябрь-ноябрь, 2021 г.)

43 308

63 108

79 946

80 859

134 028

214 602

57 905

78 070

103 863

февраль 2022 г.

47 564

68 225

89 750

83 500

137 537

212 308

58 825

81 440

118 283

Возобновление работы реестров (с 19.04.2022)

44 750

73 000

91 000

76 500

130 000

220 000

55 650

89 050

141 250

Во Львове средняя стоимость квартир несколько увеличилась. Все типы жилой недвижимости в городе начали расти в цене еще до начала вторжения. Так, например, во время пикового периода на рынке (с сентября по ноябрь) однокомнатную квартиру на вторичном фонде можно было приобрести за $35,5 тысяч, а в новостройке — почти за $46 тысяч. В последний довоенный месяц, средняя цена на квадратные метры повысилась еще на 5-6%. Несмотря на временную приостановку работы рынка по всей Украине, стоимость жилья в городе в апреле продолжила расти. А если сравнивать расценки на однокомнатки во Львове сейчас и в феврале, то удорожание составит еще 3-5%, в зависимости от типа дома.

Динамика цен на квартиры во Львове, $

Тип недвижимости

Вторичный фонд

Жилищный фонд от 2011 г.

Новостройки

Период

1-к

2-к

3-к

1-к

2-к

3-к

1-к

2-к

3-к

Сезон продажи недвижимости (сентябрь-ноябрь, 2021 г.)

35 516

45 437

53 962

53 446

75 222

97 333

45 973

64 643

84 026

февраль 2022 г.

37 600

53 725

58 438

57 084

77 764

98 200

47 125

69 593

87 928

Возобновление работы реестров (с 19.04.2022)

38 750

55 000

67 303

60 000

83 100

121 750

49 000

74 000

93 750

В Днепре упали цены на квартиры в жилом фонде с 2011 года. Более того, они сейчас даже ниже, чем осенью, когда рынок недвижимости обычно переживает "бум" продаж. Так, в феврале стоимость квадратных метров выросла, а сейчас снова снизилась. Если сравнивать цены: однокомнатки подешевели на 6,5%, двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше, а трехкомнатки – на 12,5%. Снизились цены и в днепровских новостройках. По сравнению с февралем однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%, двухкомнатные — на 19%, а вот трехкомнатные подорожали на 3,5%.

Динамика цен на квартиры в Днепре, $

Тип недвижимости

Вторичный фонд

Жилищный фонд от 2011 г.

Новостройки

Период

1-к

2-к

3-к

1-к

2-к

3-к

1-к

2-к

3-к

Сезон продажи недвижимости (сентябрь-ноябрь, 2021 г.)

30 971

39 608

50 110

57 731

77 901

106 653

47 348

69 251

100 797

февраль 2022 г.

32 117

42 400

51 275

61 000

81 956

122 188

52 500

74 138

115 187

Возобновление работы реестров (с 19.04.2022)

31 875

43 000

52 250

57 050

73 500

106 850

50 750

59 500

119 250

Купля-продажа жилья во время войны: что изменилось

В условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями, которые минимизируют мошенничество в сфере недвижимости. Если вы планируете выставить квартиру на продажу, или же — наоборот — хотите приобрести, обратите внимание на следующие уточнения от президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрия Питы:

  1. Не все нотариусы могут оформлять покупку-продажу жилья. В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право подтверждать соответствующие соглашения. Таким образом, в стране стремятся привлечь к рынку купли-продажи жилья только добросовестных нотариусов.
  2. Запрещается продавать жилье на основании доверенности. Это означает, что владелец объекта должен присутствовать при заключении соглашения. В свою очередь если вы покупатель и не можете лично подписать необходимые документы, то можете воспользоваться доверенностью.
  3. Купля-продажа объекта возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по месту жилья. В настоящее время доступ к реестрам разблокирован только в подконтрольных городах и селах. В то же время, ввели ограничения относительно места регистрации объекта. Это значит, что для покупки квартиры в Ужгороде можно обратиться только к нотариусам в Закарпатской области, в Днепре — в Днепропетровской.
  4. Запрещено продавать недвижимость, которая зарегистрирована менее, чем за месяц до продажи. Это ограничение ввели для того, чтобы предотвратить спекуляцию и перепродажу квадратных метров. То есть, если вы владеете квартирой менее 30 дней, то не имеете права ее продать. Исключение составляет только недвижимость, которую вы получили в наследство.
  5. Запрещено вносить недвижимость в уставной капитал юридического лица. На период действия военного положения только физические лица могут стать владельцами жилья. В то же время, если вы захотите выйти из состава юридического лица и получить в собственность его уставной недвижимый капитал, то пока идет война, эта опция для вас будет недоступна.

Как безопасно приобрести квартиру

По умолчанию мошенничество и спекуляция — проблемы для рынка недвижимости, а в военный период это еще более критично. Если вы твердо решили купить квадратные метры, то несколько базовых рекомендаций помогут не дать себя обмануть при поиске квартиры.

Если интересует квартира на вторичном рынке: обязательно проверьте документы продавца. Попросите оригиналы договора купли-продажи, дарения, обмена, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д. Также следует проверить право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Его можно найти на сайте Минюста, или же на Портале Дія и в Опендатаботе.

Если интересует квартира на первичном рынке: из-за риска банкротства и боевых действий определенные застройщики могут прекратить деятельность, так и не закончив объекты. Для начала проверьте сайт застройщика, тщательно изучите другие объекты строительства и уже сданные дома. Дополнительно проверьте сроки сдачи в эксплуатацию или даже свяжитесь с жильцами других ЖК строительной компании, чтобы узнать больше о возможных подводных камнях.

Обратите внимание на документацию: застройщик должен предоставить лицензию на строительные работы и разрешение на строительство, а также документы на землю. Рекомендуем проверить декларацию о начале строительных работ, градостроительных условиях и ограничениях, технических условиях на подключение коммуникаций. Если вам не могут предоставить хотя бы один из документов, лучше направить усилия на поиск другого жилья.

Тэги:  недвижимость, квартира, покупка, продажа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 Экономика и промышленность Цены на недвижимость продолжают расти, надежд на их падение нет - мнение эксперта 17.12 Экономика и промышленность Сколько стоит квадратный метр в новостройках Харькова 22.04 Криминал и происшествия Убивали харьковчан ради квартир - 8 членам ОПГ сообщено о подозрении (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 