Квартирный вопрос: особенности покупки и снижение цен на рынке Украины

19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости, поэтому украинцы в отдельных регионах теперь могут стать владельцами новой квартиры, хоть и с определенными уточнениями.
Какие условия диктует рынок военного времени и где в Украине сейчас цены на квартиры доступнее, чем до войны — в аналитике OLX Недвижимость.
После разблокирования реестра недвижимости рынок в Украине оживает: есть определенный спрос, особенно со стороны внутренне перемещенных украинцев, вместе с тем появляется все больше предложений от продавцов. Что касается цен, то они несущественно выросли, а отдельные типы жилья — наоборот — стали доступнее.
Так, в Киеве подешевело жилье в жилом фонде с 2011 года. По аналитике OLX Недвижимость, однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь сейчас стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно. Также снизились в цене однокомнатки: на вторичном фонде квартиры подешевели на 6% по сравнению с февралем, а в новостройках — на 5,4%.
Динамика цен на квартиры в Киеве, $
|
Тип недвижимости
|
Вторичный фонд
|
Жилищный фонд от 2011 г.
|
Новостройки
|
Период
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
Сезон продажи недвижимости (сентябрь-ноябрь, 2021 г.)
|
43 308
|
63 108
|
79 946
|
80 859
|
134 028
|
214 602
|
57 905
|
78 070
|
103 863
|
февраль 2022 г.
|
47 564
|
68 225
|
89 750
|
83 500
|
137 537
|
212 308
|
58 825
|
81 440
|
118 283
|
Возобновление работы реестров (с 19.04.2022)
|
44 750
|
73 000
|
91 000
|
76 500
|
130 000
|
220 000
|
55 650
|
89 050
|
141 250
Во Львове средняя стоимость квартир несколько увеличилась. Все типы жилой недвижимости в городе начали расти в цене еще до начала вторжения. Так, например, во время пикового периода на рынке (с сентября по ноябрь) однокомнатную квартиру на вторичном фонде можно было приобрести за $35,5 тысяч, а в новостройке — почти за $46 тысяч. В последний довоенный месяц, средняя цена на квадратные метры повысилась еще на 5-6%. Несмотря на временную приостановку работы рынка по всей Украине, стоимость жилья в городе в апреле продолжила расти. А если сравнивать расценки на однокомнатки во Львове сейчас и в феврале, то удорожание составит еще 3-5%, в зависимости от типа дома.
Динамика цен на квартиры во Львове, $
|
Тип недвижимости
|
Вторичный фонд
|
Жилищный фонд от 2011 г.
|
Новостройки
|
Период
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
Сезон продажи недвижимости (сентябрь-ноябрь, 2021 г.)
|
35 516
|
45 437
|
53 962
|
53 446
|
75 222
|
97 333
|
45 973
|
64 643
|
84 026
|
февраль 2022 г.
|
37 600
|
53 725
|
58 438
|
57 084
|
77 764
|
98 200
|
47 125
|
69 593
|
87 928
|
Возобновление работы реестров (с 19.04.2022)
|
38 750
|
55 000
|
67 303
|
60 000
|
83 100
|
121 750
|
49 000
|
74 000
|
93 750
В Днепре упали цены на квартиры в жилом фонде с 2011 года. Более того, они сейчас даже ниже, чем осенью, когда рынок недвижимости обычно переживает "бум" продаж. Так, в феврале стоимость квадратных метров выросла, а сейчас снова снизилась. Если сравнивать цены: однокомнатки подешевели на 6,5%, двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше, а трехкомнатки – на 12,5%. Снизились цены и в днепровских новостройках. По сравнению с февралем однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%, двухкомнатные — на 19%, а вот трехкомнатные подорожали на 3,5%.
Динамика цен на квартиры в Днепре, $
|
Тип недвижимости
|
Вторичный фонд
|
Жилищный фонд от 2011 г.
|
Новостройки
|
Период
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
1-к
|
2-к
|
3-к
|
Сезон продажи недвижимости (сентябрь-ноябрь, 2021 г.)
|
30 971
|
39 608
|
50 110
|
57 731
|
77 901
|
106 653
|
47 348
|
69 251
|
100 797
|
февраль 2022 г.
|
32 117
|
42 400
|
51 275
|
61 000
|
81 956
|
122 188
|
52 500
|
74 138
|
115 187
|
Возобновление работы реестров (с 19.04.2022)
|
31 875
|
43 000
|
52 250
|
57 050
|
73 500
|
106 850
|
50 750
|
59 500
|
119 250
В условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями, которые минимизируют мошенничество в сфере недвижимости. Если вы планируете выставить квартиру на продажу, или же — наоборот — хотите приобрести, обратите внимание на следующие уточнения от президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрия Питы:
По умолчанию мошенничество и спекуляция — проблемы для рынка недвижимости, а в военный период это еще более критично. Если вы твердо решили купить квадратные метры, то несколько базовых рекомендаций помогут не дать себя обмануть при поиске квартиры.
Если интересует квартира на вторичном рынке: обязательно проверьте документы продавца. Попросите оригиналы договора купли-продажи, дарения, обмена, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д. Также следует проверить право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Его можно найти на сайте Минюста, или же на Портале Дія и в Опендатаботе.
Если интересует квартира на первичном рынке: из-за риска банкротства и боевых действий определенные застройщики могут прекратить деятельность, так и не закончив объекты. Для начала проверьте сайт застройщика, тщательно изучите другие объекты строительства и уже сданные дома. Дополнительно проверьте сроки сдачи в эксплуатацию или даже свяжитесь с жильцами других ЖК строительной компании, чтобы узнать больше о возможных подводных камнях.
Обратите внимание на документацию: застройщик должен предоставить лицензию на строительные работы и разрешение на строительство, а также документы на землю. Рекомендуем проверить декларацию о начале строительных работ, градостроительных условиях и ограничениях, технических условиях на подключение коммуникаций. Если вам не могут предоставить хотя бы один из документов, лучше направить усилия на поиск другого жилья.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
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