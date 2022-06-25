25.06.2022 11:55 Виталий Хиневич

Рынок недвижимости в Харькове: комментарий эксперта

Харьков – один из самых пострадавших от российских бомбардировок городов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на SoftLoft.

Сообщается, что с начала войны значительная часть харьковчан выехала за пределы города, из-за чего жизнь города миллионника замедлилась.

Однако все это время рынок недвижимости Харькова продолжает функционировать. А после новостей о частичном оттеснении российских войск из Харьковской области на въезд в город уже есть пробки — у людей появляется надежда на восстановление прежней жизни.

По словам владелицы и директора агентства SoftLoft Натальи Гонты, миграция людей происходила не только в Украине, но и внутри Харькова.

«С начала боевых действий миграция происходила не только по Украине, но и внутри Харькова: люди переезжали из опасных районов в более безопасные. В связи с тяжелой ситуацией большинство владельцев, снизило свои довоенные требования к арендаторам и принимало жильцов с минимальным отбором»,- отметила Наталья Гонта.

Договоры об аренде жилья составлялись на один месяц и без залога.

В это же время директор агентства отмечает, что рынок недвижимости в Харькове начал немного оживать в апреле.

«Оживление и поворот нашего рынка аренды наметился ещё в начале апреля, появился первый спрос на квартиры эконом-класса. Самый высокий спрос был на бюджетные однокомнатные квартиры в цене 4000 — 5000 грн, поэтому эта категория пострадала меньше всего. А вот стоимость премиального жилья на тот момент просела примерно до 50%. В целом на момент открытия рынка цены на аренду упали на 20% — 50%»,- сообщила Наталья Гонта.

На данный момент стоимость аренды жилья в Харькове уже не падает. Более того, по некоторым критериям даже повышается. Однокомнатная квартира в спальном районе может стоить примерно 6 тысяч гривен.

Квартиры в новостроях типа ЖК Левада, ЖК River Town — 9000 гривен, дома типа ЖК Ляпунова, ЖК Ключ, ЖК Аксиома — $600 – $800.

Квартиры-студии к началу апреля упали в цене до 3500 гривен — именно такую цену люди готовы были за них платить в тот момент. А на сегодняшний день, к середине мая, цены стабилизировались на уровне 5000 гривен.

Некоторые оживление наблюдается и на рынке продаж недвижимости.

«Реестры работают, утвержденные списки нотариусов тоже есть, но есть и ряд ограничений. Пока оживление происходит только среди собственников. Они консультируются, уточняют стоимость, строят планы. Небольшой спрос со стороны покупателей тоже есть, но они пока никуда не спешат. А вот инвесторы первыми предложили свои цены на покупку — 50% от довоенной стоимости квадратного метра. Но реакции от продавцов не последовало. Сегодня ситуация больше похожа на выжидание, цены не снижаются»,- сообщила Наталья Гонта.