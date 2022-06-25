25.06.2022 11:30 Виталий Хиневич

В Украине могут появиться модульные больницы

Модульные медицинские учреждения появятся на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что Украина изучает европейский опыт построения больниц, изготовленных в заводских условиях модульного типа. Дынный опыт поможет на деоккупированных территориях, где враг уничтожил наибольшее количество медицинских учреждений, восстановить инфраструктуру.

По словам, заместитель министра здравоохранения Украины Богдана Боруховского, такие больницы по качеству ничем не уступают традиционным и значительно сокращают сроки строительства в максимально короткие сроки — около года. Модульные медицинские учреждения рассчитаны строятся с учетом всех норм и стандартов, позволяя разместить более 300 коек и высокотехнологичное оборудование.

«Мы понимаем, насколько важно восстановить доступ населения к медицинской помощи в более короткие сроки. Поэтому в деоккупированных регионах мы рассматриваем, в частности, возможность строительства современных модульных больниц, действующих в Европе. Речь идет не о "вагончиках", в которых есть доступ только к самым простым услугам, а о полноценных медицинских учреждениях, построенных из модульных конструкций с полной инженерной оснасткой, изготовленных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Такие больницы не уступают медучреждениям, построенным по традиционным технологиям, при этом имеют значительные преимущества в сроках строительства», - отметил Богдан Боруховский.

В настоящее время Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в такие объекты.