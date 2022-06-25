Бойцы Правого Сектора восхищаются мужеством харьковчан и Терехова.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал командир 2-й штурмовой роты Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша в Харьковской области Валерий Краснян, передает РЕДПОСТ.
«Когда я приезжаю в Харьков, то, блин, горжусь, что люди здесь откровенно держат свой город зубами, руками, ногами (смеется). Чтобы никакая сволочь не прошла. Все службы работают, кто бы что ни говорил о продажных в СБУ или в полиции. И Терехов оказался мужиком с яйцами», – сказал Краснов.
По словам Валерия Красняна, ситуация на Харьковщине тяжелая, но Силы обороны не дают врагу ни шанса на продвижение вперед.
«Нашествие этих клоунов очень мощное. Техники, блоха-муха, очень много (смеется). И в ней много боекомплектов. Они прут и прут. Но в нашем аппендиксе, в районе села Победа, немного застряли (смеется). Хотя у нас легкое, пехотное вооружение и противотанковое. Да и такое…», – сказал он.
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