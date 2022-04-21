21.04.2022 21:30 Дмитрий Колоней

Враг постоянно проверяет оборону Харькова

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , Олег Синегубов отметил, что весь акцент атак оккупантов идет на Изюм

"На юге враг пытался пробить нашу оборону, потому что ему нужен еще больший коридор для того, чтобы переправлять свою технику на Луганскую и Донецкую области. Пытался продвинуться по направлению Боровой и дальше. Собственно, поэтому мы и эвакуируем население из Барвенкового и Лозовой”, - сказал Олег Синегубов.

Кроме того, враг терроризирует Харьков, нанося удары реактивными системами залпового огня: "Град", "Смерч", "Ураган". Это удары по жилым районам – абсолютно хаотично и непрогнозируемо. Прилетело уже и в исторический центр, именно в жилой центр Харькова.

«Мы понимаем, что если только ослабим оборону Харькова, враг может этим воспользоваться. Потому мы держим оборону полностью. Не снимаем ее по Сумскому направлению, по Дергачевскому направлению, то есть это северо-западное, северо-восточное, восточное направления. Наша оборона держит свои позиции. Враг постоянно проверяет нашу оборону огнем”, - сказал глава ХОВА.

Он отметил, что сейчас оккупанты пытаются удержать населенный пункт Липцы, потому что оттуда они наносят удары по Харькову. Задача ВСУ – освобождать такие территории.