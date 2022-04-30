    
Главная Новости Харькова Общество Что необходимо соблюдать харьковчанам во время войны: советы Сил обороны (видео)
30.04.2022  18:24   Дмитрий Колоней

Что необходимо соблюдать харьковчанам во время войны: советы Сил обороны (видео)

Военные, защищающие Харьков, обращаются к жителям города.

Как сообщает РЕДПОСТ, дороги Харькова – под замком для врага. Блокпост — очень важный объект в системе защиты любого украинского населенного пункта от угрозы российской оккупации или инфильтрации наемников оккупантов и криминальных элементов.

Эти фортификационные сооружения производят таким образом, чтобы можно было держать оборону на 360 градусов. Ежи и бетонные блоки помогают замедлить или остановить движение вражеских колонн. В то же время следует понимать и неукоснительно соблюдать целый ряд правил

Тэги:  агрессия россии, оборона, харьков, правила
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Криминал и происшествия Мы - мародеры, - пишет захватчик другу и призывает не ехать на войну в Украину (видео) 30.04 Криминал и происшествия Захватчики паникуют при слове "Чернобаевка" и не хотят наступать 30.04 Криминал и происшествия В Харькове враг обстрелял больницу и жилые дома
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 