30.04.2022 18:24 Дмитрий Колоней

Что необходимо соблюдать харьковчанам во время войны: советы Сил обороны (видео)

Военные, защищающие Харьков, обращаются к жителям города.

Как сообщает РЕДПОСТ, дороги Харькова – под замком для врага. Блокпост — очень важный объект в системе защиты любого украинского населенного пункта от угрозы российской оккупации или инфильтрации наемников оккупантов и криминальных элементов.

Эти фортификационные сооружения производят таким образом, чтобы можно было держать оборону на 360 градусов. Ежи и бетонные блоки помогают замедлить или остановить движение вражеских колонн. В то же время следует понимать и неукоснительно соблюдать целый ряд правил