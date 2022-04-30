Что необходимо соблюдать харьковчанам во время войны: советы Сил обороны (видео)

Военные, защищающие Харьков, обращаются к жителям города.
Как сообщает РЕДПОСТ, дороги Харькова – под замком для врага. Блокпост — очень важный объект в системе защиты любого украинского населенного пункта от угрозы российской оккупации или инфильтрации наемников оккупантов и криминальных элементов.
Эти фортификационные сооружения производят таким образом, чтобы можно было держать оборону на 360 градусов. Ежи и бетонные блоки помогают замедлить или остановить движение вражеских колонн. В то же время следует понимать и неукоснительно соблюдать целый ряд правил
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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