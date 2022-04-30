30.04.2022 17:59 Дмитрий Колоней
Из Харькова в область отправлены еще 100 тонн гуманитарной помощи
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, по информации Олега Синегубова за прошедшие сутки из областного логистического штаба отгрузили 101234 кг гуманитарной помощи.
Продукты отправили на харьковские пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", а также в 14 громад области: Дергачевскую, Беляевскую, Краснокутскую, Зачепиловскую, Мерефянскую, Безлюдовскую, Малоданиловскую, Красноградскую, Песочинскую, Хорошевскую, Высочанскую и Богодуховскую.
“Областной логистический центр продолжает работать круглосуточно, без выходных. Принимаем помощь от других регионов и стран, за что очень благодарны. Распределяем и отправляем громадам около 100 тонн ежедневно: картофель, муку, фасоль, консервы, молоко, воду, печенье – то есть те продукты, на которые получаем от людей запрос”, - сказал Олег Синегубов.
Он также отметил, что 29 апреля жителям Харьковщины передали 27518 продуктовых наборов.
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