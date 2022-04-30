30.04.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Из Харькова в область отправлены еще 100 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Олега Синегубова за прошедшие сутки из областного логистического штаба отгрузили 101234 кг гуманитарной помощи.

Продукты отправили на харьковские пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", а также в 14 громад области: Дергачевскую, Беляевскую, Краснокутскую, Зачепиловскую, Мерефянскую, Безлюдовскую, Малоданиловскую, Красноградскую, Песочинскую, Хорошевскую, Высочанскую и Богодуховскую.

“Областной логистический центр продолжает работать круглосуточно, без выходных. Принимаем помощь от других регионов и стран, за что очень благодарны. Распределяем и отправляем громадам около 100 тонн ежедневно: картофель, муку, фасоль, консервы, молоко, воду, печенье – то есть те продукты, на которые получаем от людей запрос”, - сказал Олег Синегубов.

Он также отметил, что 29 апреля жителям Харьковщины передали 27518 продуктовых наборов.