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30.04.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Из Харькова в область отправлены еще 100 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из Харькова в область отправлены еще 100 тонн гуманитарной помощи
 
Как сообщает РЕДПОСТ,  по информации Олега Синегубова за прошедшие сутки из областного логистического штаба отгрузили 101234 кг гуманитарной помощи.
 
Продукты отправили на харьковские пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты", а также в 14 громад области: Дергачевскую, Беляевскую, Краснокутскую, Зачепиловскую, Мерефянскую, Безлюдовскую, Малоданиловскую, Красноградскую, Песочинскую, Хорошевскую, Высочанскую и Богодуховскую.
 
“Областной логистический центр продолжает работать круглосуточно, без выходных. Принимаем помощь от других регионов и стран, за что очень благодарны. Распределяем и отправляем громадам около 100 тонн ежедневно: картофель, муку, фасоль, консервы, молоко, воду, печенье – то есть те продукты, на которые получаем от людей запрос”, - сказал Олег Синегубов.
 
Он также отметил, что 29 апреля жителям Харьковщины передали 27518 продуктовых наборов.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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