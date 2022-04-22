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22.04.2022  08:16   Рита Парфенова

Харьков обстреливают силы балтийского флота

Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.


facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков, производит огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил русского федерации.

Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы Изюмского района. Вышел на северные окраины Дубровного Барвенковского района, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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