22.04.2022 08:44 Рита Парфенова

Харьков на утро 22 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки произошло 13 пожаров, вызванных обстрелами Харькова и области.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 21 апреля.

Всего за сутки с 21 по 22 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 35 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров – 24, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами - 13, пожаров в экосистемах и по по другим причинам - 11;

на разборку завалов - 4;

на помощь населению - 7 раз.

13 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Киевском (4) и Московском (6) районах города Харькова, а также Богодуховском (2) и Изюмском (1) районах области.

Одно из крупных возгораний було в жилой 5-этажке в Московском районе Харькова. Горело сразу 9 квартир с первого по четвертый этажи. Площадь пожара составила около 650 кв. На месте происшествия работали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Через три часа пожар удалось усмирить.

Также спасатели ликвидировали пожары в складском здании на площади около 1000 кв. и в производственном здании на площади 300 кв. События произошли вечером в Киевском районе города Харькова. В тушении этих пожаров было задействовано 12 единиц техники и 60 человек личного состава ГСЧС.



Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Московского, Индустриального и Киевского районов города Харькова.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 71 выезд на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.