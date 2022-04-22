Харьков на утро 22 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки произошло 13 пожаров, вызванных обстрелами Харькова и области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 21 апреля.
Всего за сутки с 21 по 22 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 35 оперативных выездов, из которых:
13 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Киевском (4) и Московском (6) районах города Харькова, а также Богодуховском (2) и Изюмском (1) районах области.
Одно из крупных возгораний було в жилой 5-этажке в Московском районе Харькова. Горело сразу 9 квартир с первого по четвертый этажи. Площадь пожара составила около 650 кв. На месте происшествия работали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Через три часа пожар удалось усмирить.
Также спасатели ликвидировали пожары в складском здании на площади около 1000 кв. и в производственном здании на площади 300 кв. События произошли вечером в Киевском районе города Харькова. В тушении этих пожаров было задействовано 12 единиц техники и 60 человек личного состава ГСЧС.
Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Московского, Индустриального и Киевского районов города Харькова.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 71 выезд на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: