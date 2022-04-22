22.04.2022 09:26 Рита Парфенова

Игорь Терехов просит жителей эвакуироваться из опасных районов Харькова

Город готов оказать помощь в эвакуации и расселении жителей районов, находящихся под постоянными обстрелами российский армии.



Фото из открытых источников

С таким предложением Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился к жителям опасных районов Харькова, передает РЕДПОСТ. Под постоянными обстрелами оккупантов находятся Северная Салтовка, Пятихатки и другие районы города. Жителям, оставшимся в этих районах, городские власти готовы помочь с эвакуацией.



«Да, это нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вас вывезем и поселим в нормальные условия», - обратился он к харьковчанам.



Мэр сообщил, что посетил один из интернатов, куда эвакуируют харьковчан из горячих точек города.



«Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбежек своих домов. Сегодня наши службы создали для них нормальные условия проживания. Они пережили ужасные дни, но у них есть дух и огромная вера в нашу победу! Победу, которую Украина обязательно добудет!» - подчеркнул Игорь Терехов.



Ранее сообщалось, что все, кто хочет переехать в более безопасный район, могут оставить свои координаты в мессенджере Facebook на официальной странице Харьковского горсовета. После этого с ними свяжутся и уточнят все детали.

Также Игорь Терехов напомнил, что враг продолжает жестоко обстреливать жилые районы города, и призвал харьковчан без необходимости не покидать укрытия, убежища и станции метрополитена.

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