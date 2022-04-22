В Харькове перекладывают трубы отопления и горячего водоснабжения (фото)

Сотрудники Теплосетей Харькова проводят восстановительные работы во всех районах Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ по информации КП «Харьковские тепловые сети», коммунальщики продолжают ежедневно работать, чтобы обеспечить горожан горячей водой и подготовиться к новому отопительному сезону.
В частности, вчера рабочие ХТС произвели работы по обслуживанию магистральных сетей, ремонт насосов и задвижек на ЦТП.
На улице Богдана Хмельницкого и Стадионнов проспекте произведена перекладка труб централизованного отопления и горячего водоснабжения.
По улице Клочковской заменен участок лежака горячего водоснабжения, а по улице ул. Станкостроительной заменены задвижки. Выполнены работы по замене плит перекрытия проходного канала и установке хомутов на ул. 23 Августа.
Кроме того, бригады ХТС отремонтировали насосы и задвижки на одном из центральных тепловых пунктов, привели в порядок территорию после ремонта на ул. Чайковского и выполнили многие другие восстановительные работы во всех районах Харькова.
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