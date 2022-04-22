22.04.2022 10:09 Рита Парфенова

В Харькове перекладывают трубы отопления и горячего водоснабжения (фото)

Сотрудники Теплосетей Харькова проводят восстановительные работы во всех районах Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ по информации КП «Харьковские тепловые сети», коммунальщики продолжают ежедневно работать, чтобы обеспечить горожан горячей водой и подготовиться к новому отопительному сезону.



В частности, вчера рабочие ХТС произвели работы по обслуживанию магистральных сетей, ремонт насосов и задвижек на ЦТП.

На улице Богдана Хмельницкого и Стадионнов проспекте произведена перекладка труб централизованного отопления и горячего водоснабжения.

По улице Клочковской заменен участок лежака горячего водоснабжения, а по улице ул. Станкостроительной заменены задвижки. Выполнены работы по замене плит перекрытия проходного канала и установке хомутов на ул. 23 Августа.

Кроме того, бригады ХТС отремонтировали насосы и задвижки на одном из центральных тепловых пунктов, привели в порядок территорию после ремонта на ул. Чайковского и выполнили многие другие восстановительные работы во всех районах Харькова.

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