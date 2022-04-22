    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове перекладывают трубы отопления и горячего водоснабжения (фото)
22.04.2022  10:09   Рита Парфенова

В Харькове перекладывают трубы отопления и горячего водоснабжения (фото)

Сотрудники Теплосетей Харькова проводят восстановительные работы во всех районах Харькова.


facebook.com/teploseti.kh

Как сообщает РЕДПОСТ по информации КП «Харьковские тепловые сети», коммунальщики продолжают ежедневно работать, чтобы обеспечить горожан горячей водой и подготовиться к новому отопительному сезону.

В частности, вчера рабочие ХТС произвели работы по обслуживанию магистральных сетей, ремонт насосов и задвижек на ЦТП.

На улице Богдана Хмельницкого и Стадионнов проспекте произведена перекладка труб централизованного отопления и горячего водоснабжения.

По улице Клочковской заменен участок лежака горячего водоснабжения, а по улице ул. Станкостроительной заменены задвижки. Выполнены работы по замене плит перекрытия проходного канала и установке хомутов на ул. 23 Августа.

ХТС ремонт теплосетей в Харькове ХТС ремонт теплосетей в Харькове

Кроме того, бригады ХТС отремонтировали насосы и задвижки на одном из центральных тепловых пунктов, привели в порядок территорию после ремонта на ул. Чайковского и выполнили многие другие восстановительные работы во всех районах Харькова.

ХТС ремонт теплосетей в Харькове ХТС ремонт теплосетей в Харькове

Читайте также:

Тэги:  хтс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 ЖКХ В Харькове восстанавливают теплосети (фото) 18.04 ЖКХ Бригады ХТС ремонтируют сети во всех районах Харькова 17.04 ЖКХ Теплосети возвращают горячую воду в дома харьковчан
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 