18.04.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ликвидировали аварию на Холодной горе

Бригады «Теплосетей» продолжают ремонт объектов по всему городу.

Как сообщает РЕДПОСТ , сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят ремонтные и наладочные работы на объектах по всему городу. Сотрудники прелдприятия провели осмотр магистральных камер и откачивание воды, проверили режимы химводоочистки на котельных, сняли показания с узлов учета газа, закрыли рамки централизованного отопления в жилых домах, осмотрели химическое оборудование и проверили задвижки.

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Кроме того, выполнили мероприятия по техническому обслуживанию насосов на центральных тепловых пунктах, откачали камеры после разрыва горячего водоснабжения на ул. Волонтерской, засыпали шурфу по ул. Старицкого и проделали много другой работы по предоставлению услуг жителям Харькова.

Напним, ранее мы писали о том, что бригады ХТС провели работы на Клочковской, Сумгаитской, ремонтируют сети во всех районах Харькова.