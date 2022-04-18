18.04.2022 16:58 Дмитрий Колоней
Харьковские тепловики ликвидировали аварию на Холодной горе
Бригады «Теплосетей» продолжают ремонт объектов по всему городу.
Как сообщает РЕДПОСТ
, сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят ремонтные и наладочные работы на объектах по всему городу. Сотрудники прелдприятия провели осмотр магистральных камер и откачивание воды, проверили режимы химводоочистки на котельных, сняли показания с узлов учета газа, закрыли рамки централизованного отопления в жилых домах, осмотрели химическое оборудование и проверили задвижки.
Кроме того, выполнили мероприятия по техническому обслуживанию насосов на центральных тепловых пунктах, откачали камеры после разрыва горячего водоснабжения на ул. Волонтерской, засыпали шурфу по ул. Старицкого и проделали много другой работы по предоставлению услуг жителям Харькова.
Напним, ранее мы писали о том, что бригады ХТС провели работы
на Клочковской, Сумгаитской, ремонтируют сети во всех районах Харькова.
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