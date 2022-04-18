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18.04.2022  16:58   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ликвидировали аварию на Холодной горе

Бригады «Теплосетей» продолжают ремонт объектов по всему городу.

Харьковские тепловики ликвидировали аварию на Холодной горе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят ремонтные и наладочные работы на объектах по всему городу. Сотрудники прелдприятия провели осмотр магистральных камер и откачивание воды, проверили режимы химводоочистки на котельных, сняли показания с узлов учета газа, закрыли рамки централизованного отопления в жилых домах, осмотрели химическое оборудование и проверили задвижки.
 
 
Кроме того, выполнили мероприятия по техническому обслуживанию насосов на центральных тепловых пунктах, откачали камеры после разрыва горячего водоснабжения на ул. Волонтерской, засыпали шурфу по ул. Старицкого и проделали много другой работы по предоставлению услуг жителям Харькова.
 
Напним, ранее мы писали о том, что бригады ХТС провели работы на Клочковской, Сумгаитской, ремонтируют сети во всех районах Харькова.
 

 

Тэги:  тепловые сети, ремонт, харьков, горячая вода
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