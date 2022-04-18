    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность "Филипп Моррис" в Украине будет временно ввозить табачные изделия в упаковке стран ЕС
18.04.2022  17:20   Виталий Хиневич

"Филипп Моррис" в Украине будет временно ввозить табачные изделия в упаковке стран ЕС

Из-за военных действий в Украине производственный центр "Филипп Моррис" в Харьковской области временно прекратил работу.

Филипп Моррис
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Филипп Моррис» Украина.
 
Сообщается, что 15 марта Верховная Рада разрешила временный импорт и продажу сигарет, маркированных согласно требованиям ЕС. Таким образом, компания «Филипп Моррис» в Украине будут временно импортировать табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза. 
 
В то же время, вся импортируемая продукция будет иметь украинские марки акцизного налога, а также будет содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.
 
«Это чрезвычайное мероприятие. Мы надеемся, что сможем возобновить производство в Украине, как только это будет безопасно для наших работников. Мы стремимся обеспечить правительство необходимыми налоговыми поступлениями от импорта продукции, с которой будут уплачиваться соответствующие налоги и пошлины», – сказал Максим Барабаш, генеральный директор Филипп Моррис в Украине.
 
Кроме этого стоит отметить, что с начала войны в Украине компании Филипп Моррис уплатили более 2,4 миллиарда гривен акцизного налога.
 
«Мы продолжаем обеспечивать работой более 1500 украинцев, а также оказываем им и членам их семей помощь с экстренным расселением и транспортировкой. «Philip Morris International» направила 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Наши коллеги и друзья из 80 стран мира собрали более 550 тысяч долларов на помощь украинцам, пострадавшим от военного вторжения России», – добавил Максим Барабаш.
 
Источник:   Филипп Моррис Украина
 Тэги:  табак, экономика
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.12 Криминал и происшествия Контрафактный алкоголь и табак: на Харьковщине к предпринимателю пришли с обыском 16.06 Криминал и происшествия Контрафактный кальянный табак на общую сумму 2 млн грн: 33-летнему мужчине сообщено о подозрении. 13.05 Криминал и происшествия Сеть складов контрафактных сигарет накрыли в Харькове (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 