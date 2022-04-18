18.04.2022 17:20 Виталий Хиневич

"Филипп Моррис" в Украине будет временно ввозить табачные изделия в упаковке стран ЕС

Из-за военных действий в Украине производственный центр "Филипп Моррис" в Харьковской области временно прекратил работу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Филипп Моррис» Украина.

Сообщается, что 15 марта Верховная Рада разрешила временный импорт и продажу сигарет, маркированных согласно требованиям ЕС. Таким образом, компания «Филипп Моррис» в Украине будут временно импортировать табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза.

В то же время, вся импортируемая продукция будет иметь украинские марки акцизного налога, а также будет содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.

«Это чрезвычайное мероприятие. Мы надеемся, что сможем возобновить производство в Украине, как только это будет безопасно для наших работников. Мы стремимся обеспечить правительство необходимыми налоговыми поступлениями от импорта продукции, с которой будут уплачиваться соответствующие налоги и пошлины», – сказал Максим Барабаш, генеральный директор Филипп Моррис в Украине.

Кроме этого стоит отметить, что с начала войны в Украине компании Филипп Моррис уплатили более 2,4 миллиарда гривен акцизного налога.

«Мы продолжаем обеспечивать работой более 1500 украинцев, а также оказываем им и членам их семей помощь с экстренным расселением и транспортировкой. «Philip Morris International» направила 10 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Наши коллеги и друзья из 80 стран мира собрали более 550 тысяч долларов на помощь украинцам, пострадавшим от военного вторжения России», – добавил Максим Барабаш.

Источник: Филипп Моррис Украина

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