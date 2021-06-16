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16.06.2021  11:15   

Контрафактный кальянный табак на общую сумму 2 млн грн: 33-летнему мужчине сообщено о подозрении.

Двум мужчинам сообщено о подозрении по факту незаконного хранения с целью сбыта, а также сбыта контрафактного табака.

"Левый" табак: прокуратура подозревает двух мужчин в сбыте контрафактного кальянного курева
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. По словам правоохранителей, в 2020 году двое мужчин хранили и сбывали незаконно изготовленный кальянный табак. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты табачные изделия для курения кальяна на сумму около 2 млн грн. Маркировка и оформление изъятых табачных изделий не соответствует законодательству Украины, нормам и стандартам, установленным в Украине для табачных изделий.
 
15 июня одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 УК Украины. Поиски второго мужчины продолжаются.
 
"Левый" табак: прокуратура подозревает двух мужчин в сбыте контрафактного кальянного курева
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
 
Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Харьковского районного управления № 1 Главного управления нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления службы безопасности Украины в Харьковской области с процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Харькова.
 
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Харьковской области поставки в сеть розничной торговли контрафактного табака сомнительного качества. 
 
Тэги:  харьков, прокуратура, кальян, табак
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