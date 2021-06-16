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16.06.2021  10:59   

Ночью в промзоне Харькова тушили пожар

Причина возникновения пожара устанавливается.

В Харькове спасатели потушили пожар в производственном здании

15 июня в 23:13 в Службу спасения сообщили о пожаре в 7-этажном производственном здании частного предприятия, по улице Киргизской, 19, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На техническом этаже горели отходы производства из магния и станок на площади около 25 кв.м.

В Харькове спасатели потушили пожар в производственном здании

На месте пожара спасатели развернули штаб пожаротушения, с огнем боролись четыре оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах, автолестнице и автомобиле газодымозащитной службы.

На тушение огня подали пенный генератор, а также водяной ствол на охлаждение конструктивных элементов здания.

В Харькове спасатели потушили пожар в производственном здании

В 00:46 пожар локализован, в 2:48 ликвидирован. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей огонь не распространился на соседние помещения.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 15 июня в селе Слатино Дергачевского района сгорел павильон с продуктовыми товарами.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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