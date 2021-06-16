16.06.2021 10:46

В Харькове – 64 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 16 июня

За сутки от коронавируса умерло 8 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 64 новых случаев заражения коронавирусом.



32 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 июня составляет 148 025 человек.



Из них:

3 446 летальных случаев (за последние сутки умерло 8 человек);

141 908 человек выздоровели (за сутки – 282 человека);

2 671 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 767 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

37 – жители Харьковского района (в том числе 32 харьковчанина);

13 – Чугуевского;

6 – Лозовского;

3 – Купянского;

3 – Красноградского;

1 – Богодуховского;

1 – Изюмского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.



