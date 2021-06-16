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16.06.2021  10:46   

В Харькове – 64 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 16 июня

За сутки от коронавируса умерло 8 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 64 новых случаев заражения коронавирусом.

32 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 июня составляет 148 025 человек.

Из них:

  • 3 446 летальных случаев (за последние сутки умерло 8 человек);
  • 141 908 человек выздоровели (за сутки – 282 человека);
  • 2 671 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 767 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 37 – жители Харьковского района (в том числе 32 харьковчанина);
  • 13 – Чугуевского;
  • 6 – Лозовского;
  • 3 – Купянского;
  • 3 – Красноградского;
  • 1 – Богодуховского;
  • 1 – Изюмского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.


Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июня

Тэги:  коронавирус, харьков
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