В Харькове – 64 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 16 июня

За сутки от коронавируса умерло 8 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 64 новых случаев заражения коронавирусом.
32 заболевших – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 июня составляет 148 025 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.
Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: сегодня оно будет настроено жестко и авторитарно.
Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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