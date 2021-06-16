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16.06.2021  10:07   

В популярном месте отдыха под Харьковом нашли минометную мину (ФОТО)

Взрывотехники ГСЧС продолжают получать заявки на обезвреживание устаревших взрывоопасных предметов.

Одну минометную мину калибром 50 мм изъяли на территории базы отдыха «Дружба» в пгт Старый Салтов

Так, 15 июня пиротехнические группы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС обезвредили на территории Харьковской области четыре снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Одну минометную мину калибром 50 мм изъяли на территории базы отдыха «Дружба» в пгт Старый Салтов. Взрывоопасный предмет находился в стороне от центральной аллеи базы.

Одну минометную мину калибром 50 мм изъяли на территории базы отдыха «Дружба» в пгт Старый Салтов

Еще одну заявку саперы выполнили в селе Яковлевка Харьковского района. Там в лесу нашли противотанковую мину.

Минометную мину калибром 81 мм обезвредили в лесном массиве возле села Ольховатка Нововодолажского района.

Одну минометную мину калибром 50 мм изъяли на территории базы отдыха «Дружба» в пгт Старый Салтов

 А в Изюмском районе был найден артснаряд калибром 122.

Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в селе Васищево, в насыпи в трех метрах от от железнодорожного полотна, нашли и обезвредили 26 устаревших взрывоопасных предметов.

Одну минометную мину калибром 50 мм изъяли на территории базы отдыха «Дружба» в пгт Старый Салтов

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
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