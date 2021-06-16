16.06.2021 10:07

В популярном месте отдыха под Харьковом нашли минометную мину (ФОТО)

Взрывотехники ГСЧС продолжают получать заявки на обезвреживание устаревших взрывоопасных предметов.

Так, 15 июня пиротехнические группы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС обезвредили на территории Харьковской области четыре снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Одну минометную мину калибром 50 мм изъяли на территории базы отдыха «Дружба» в пгт Старый Салтов. Взрывоопасный предмет находился в стороне от центральной аллеи базы.

Еще одну заявку саперы выполнили в селе Яковлевка Харьковского района. Там в лесу нашли противотанковую мину.

Минометную мину калибром 81 мм обезвредили в лесном массиве возле села Ольховатка Нововодолажского района.

А в Изюмском районе был найден артснаряд калибром 122.



Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в селе Васищево, в насыпи в трех метрах от от железнодорожного полотна, нашли и обезвредили 26 устаревших взрывоопасных предметов.