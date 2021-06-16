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16.06.2021  09:37   

В пруду под Харьковом утонул мальчик (ФОТО)

Трагедия произошла в селе Слобожанское Красноградского района.


//Facebook

Во вторник, 15 июня, водолазов вызвали на пруд в селе Слобожанское Красноградского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В районе пруда пропал шестилетний мальчик, предполагалось, что ребенок мог утонуть.

Водолазы межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования обследовали дно пруда и, к сожалению, обнаружили тело ребенка.

В 16:15 тело малыша подняли со дна водоема.

Напомним, 14 мая в пруду села Новоосиново Купянского района обнаружили тело пропавшей без вести 56-летней женщины.

Шестилетний ребенок тонул в пруду под Харьковом

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, харьков
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