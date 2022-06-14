Пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая

Медики прибыли на вызов и вернули мужчину к жизни.
12 июня в 13:42 медикам пришел вызов "Утопление". В срочной помощи нуждался 38-летний житель Краснокутского района Харьковской области.
По словам жены, муж после употребления алкокольных напитков пошел купаться в ближайший пруд, где начал тонуть. Из воды мужчины извлекли ответственные граждане.
Прибывшая на место бригада ЭМД предоставила мужчине необходимую медицинскую помощь и госпитализировала в лечебное учреждение.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.
Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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