    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая
14.06.2022  09:20   Рита Парфенова

Пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая

Медики прибыли на вызов и вернули мужчину к жизни.

Пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

12 июня в 13:42 медикам пришел вызов "Утопление". В срочной помощи нуждался 38-летний житель Краснокутского района Харьковской области.

По словам жены, муж после употребления алкокольных напитков пошел купаться в ближайший пруд, где начал тонуть. Из воды мужчины извлекли ответственные граждане.

Прибывшая на место бригада ЭМД предоставила мужчине необходимую медицинскую помощь и госпитализировала в лечебное учреждение.

Напомним, ранее медики спасли людей от гибели.

 

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков, утонул
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.06 Медицина Медики под обстрелами спасали жизнь пациента в Харьковской области 10.06 Общество Под Харьковом полицейские заменили больному ребенку скорую 29.04 Медицина Медикам Харькова пополнили автопарк
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 