14.06.2022 09:20 Рита Парфенова

Пьяного мужчину, тонувшего в реке под Харьковом, спасла скорая

Медики прибыли на вызов и вернули мужчину к жизни.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

12 июня в 13:42 медикам пришел вызов "Утопление". В срочной помощи нуждался 38-летний житель Краснокутского района Харьковской области.

По словам жены, муж после употребления алкокольных напитков пошел купаться в ближайший пруд, где начал тонуть. Из воды мужчины извлекли ответственные граждане.

Прибывшая на место бригада ЭМД предоставила мужчине необходимую медицинскую помощь и госпитализировала в лечебное учреждение.