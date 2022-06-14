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14.06.2022  08:50   Рита Парфенова

Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Харьковской области

Противник нанес авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Харьковской области

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка», – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении враг укрепляется на позициях, чтобы не допустить продвижения подразделений Сил обороны к Государственной границе.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточиваются на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

Ранее сообщалось, что рашисты провели штурм в направлении Терновая – Избицкое и закрепились на северной окраине поселка.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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