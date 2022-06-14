Ночной обстрел Харькова: сгорел автопарк и склад (фото)

Спасатели боролись с огнем больше трех часов.
О пожаре спасателям сообщили в 23:51, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В одном из населенных пунктов Харьковского района в результате вражеских обстрелов на территории предприятия занялось складское здание и 10 грузовых автомобилей
Пламя охватило площадь около 2000 кв.
Для ликвидации последствий пожара было задействовано 8 подразделений ГСЧС и 50 спасателей.
Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 03:19. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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