14.06.2022 08:34 Рита Парфенова

Ночной обстрел Харькова: сгорел автопарк и склад (фото)

Спасатели боролись с огнем больше трех часов.

О пожаре спасателям сообщили в 23:51, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В одном из населенных пунктов Харьковского района в результате вражеских обстрелов на территории предприятия занялось складское здание и 10 грузовых автомобилей

Пламя охватило площадь около 2000 кв.

Для ликвидации последствий пожара было задействовано 8 подразделений ГСЧС и 50 спасателей.

Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 03:19. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.