14.06.2022 08:14 Рита Парфенова

Осколочные ранения получили двое детей: сводка ГСЧС на утро 14 июня

Вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 14 июня.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.



Среди самых крупных пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт. Малиновка Чугуевского района области. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв.м. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу, по предварительному диагнозу осколочные ранения. Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован за полтора часа.



За сутки с 13 по 14 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 15 оперативных выездов, из которых:

9 - на ликвидацию пожаров (6 вызванных обстрелами и 3 другим причинам);

4 - для оказания помощи населению,

2 - для проведения аварийно-спасательных работ.

Аварийно-спасательные работы проводились на 2 разрушенных объектах в Немышлянском и Киевском районах города Харькова. Было привлечено 11 единиц техники и 48 человек личного состава.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 27 вражеских боеприпасов.