Осколочные ранения получили двое детей: сводка ГСЧС на утро 14 июня

Вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 14 июня.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка.
Среди самых крупных пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе пгт. Малиновка Чугуевского района области. Там горел гараж и хозяйственная постройка на площади 180 кв.м. В результате обстрела пострадали два ребенка 11 и 17 лет. Они были госпитализированы в Чугуевскую центральную районную больницу, по предварительному диагнозу осколочные ранения. Силами подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован за полтора часа.
За сутки с 13 по 14 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 15 оперативных выездов, из которых:
Аварийно-спасательные работы проводились на 2 разрушенных объектах в Немышлянском и Киевском районах города Харькова. Было привлечено 11 единиц техники и 48 человек личного состава.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 27 вражеских боеприпасов.
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