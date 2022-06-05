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05.06.2022  12:00   Виталий Хиневич

Харьковские медики спасли людей от гибели

Медики получили сигнал о помощи с разных районов Харьковской области.

Медики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, 4 июня две бригады скорой помощи провели две успешные реанимации.
 
Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников Центра «к жизни» после состояния клинической смерти вернули двух мужчин: 39-летнего жителя Первомайского района Харьковской области и 59-летнего Печенежского района. 
 
«Различные диагнозы и разные обстоятельства вызовов, но бригады медиков, даже в сверхсложных условиях военного времени, спасают человеческие жизни. Гордимся работой бригады №1401 в составе фельдшера Наталии Черной, м/с Оксаны Масник и водителя Дениса Шугай, а также бригады № 2208 в составе фельдшера Валентины Заплотной, м/с Анастасии Мисюры»,- отметили в Центре.
 
Напомним, в Харькове бригада медиков спасла мужчину.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая помощь, медики, происшествие, харьков
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