05.06.2022 12:00 Виталий Хиневич

Харьковские медики спасли людей от гибели

Медики получили сигнал о помощи с разных районов Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, 4 июня две бригады скорой помощи провели две успешные реанимации.

Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников Центра «к жизни» после состояния клинической смерти вернули двух мужчин: 39-летнего жителя Первомайского района Харьковской области и 59-летнего Печенежского района.

«Различные диагнозы и разные обстоятельства вызовов, но бригады медиков, даже в сверхсложных условиях военного времени, спасают человеческие жизни. Гордимся работой бригады №1401 в составе фельдшера Наталии Черной, м/с Оксаны Масник и водителя Дениса Шугай, а также бригады № 2208 в составе фельдшера Валентины Заплотной, м/с Анастасии Мисюры»,- отметили в Центре.