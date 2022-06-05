05.06.2022 12:27 Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Ремонты наружных сетей водоснабжения в Харькове проводятся оперативно и без выходных.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Харьковводоканал", в субботу, 4 июня, ремонтниками было ликвидировано 6 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 6 смотровых колодцев.

А на сегодняшнее воскресенье бригадами аварийно-восстановительных работ намечены работы по устранению повреждений на 8 участках водоводов.

Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, продолжаются восстановительные работы на наружных водоводах в Салтовском жилмассиве Харькова.