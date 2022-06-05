Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

Ремонты наружных сетей водоснабжения в Харькове проводятся оперативно и без выходных.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Харьковводоканал", в субботу, 4 июня, ремонтниками было ликвидировано 6 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 6 смотровых колодцев.
А на сегодняшнее воскресенье бригадами аварийно-восстановительных работ намечены работы по устранению повреждений на 8 участках водоводов.
Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
Напомним, продолжаются восстановительные работы на наружных водоводах в Салтовском жилмассиве Харькова.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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