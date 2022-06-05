05.06.2022 12:45 Виталий Хиневич

Панические атаки и способы борьбы с ними

Психолог из Винницы Татьяна Гнатюк дала советы, как побороть панические атаки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что признаками панической атаки может быть учащенное дыхание, потливость рук, рассеянное зрение и панический страх.

О данных симптомах стоит рассказать своим близким или человеку, который рядом с вами. Стоит помнить, что паническая атака не угрожает жизни человека.

Необходимо использовать успокаивающие дыхательные упражнения: вдох через нос, выдох через рот или сконцентрироваться на медленных вдохах и выдохах, считая до пяти.

Алкогольные напитки и сигареты следует исключить из своей жизни. Вместо них можно использовать мятные конфеты, жевательные резинки или просто сжимать руками мягкий предмет.

Если вы стали свидетелями панической атаки:

следует успокоить человека, и сказать, что ему ничего не угрожает;

необходимо сказать человеку добрые слова;

можно провести дружескую беседу;

также можно сосредоточить внимание на других вещах в доме, например, сосчитать 5 синих предметов. Счет от одного до 10 не по порядку или выполнение простейших математических расчетов дает еще одну возможность сосредоточиться.

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