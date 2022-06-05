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05.06.2022  12:59   Рита Парфенова

Курсы наличных валют в обменниках Харькова на 5 июня

К концу недели наличный доллар и евро подешевели в Харькове.


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Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.

Итак, 5 июня 2022 года в обменниках Харькова американский доллар скупают за 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 36.10-36.50 гривен.

Наличное евро на покупке стоит 36.00 гривен, на продаже – 38.80-39.00 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 39.50–43.00 грн; продажа – 46.50–48.00 грн.

Польский злотый: покупка – 7.40–8.00 грн; продажа – 8.40–8.80 грн.

Напомним, 31 мая в обменниках Харькова американский доллар подешевел на продаже.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, харьков
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