Курсы наличных валют в обменниках Харькова на 5 июня

К концу недели наличный доллар и евро подешевели в Харькове.
Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.
Итак, 5 июня 2022 года в обменниках Харькова американский доллар скупают за 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 36.10-36.50 гривен.
Наличное евро на покупке стоит 36.00 гривен, на продаже – 38.80-39.00 грн.
Фунт стерлингов: покупка – 39.50–43.00 грн; продажа – 46.50–48.00 грн.
Польский злотый: покупка – 7.40–8.00 грн; продажа – 8.40–8.80 грн.
Напомним, 31 мая в обменниках Харькова американский доллар подешевел на продаже.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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