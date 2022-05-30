30.05.2022 12:03 Рита Парфенова

Курсы наличных валют в обменниках Харькова 30 мая

Американская валюта просела на продаже, евро прибавило в цене.







Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.



Традиционно, более высокие курсы указаны на табло городских обменников, в мессенджерах обменок можно найти предложения и подешевле.



За американский доллар на скупке дают 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 37.00–38.00 гривен.



Наличное евро на скупке стоит 36,0 гривен, на продаже – 39.30-40.50 грн.



Фунт стерлингов: покупка – 40.00–42.00 грн; продажа – 47.00–50.00 грн.



Польский злотый: покупка – 7.40–8.20 грн; продажа – 8.60–8.90 грн.



Ранее РЕДПОСТ писал, что за сутки цена на наличный доллар США поднялась на 50 копеек в продаже.