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30.05.2022  12:03   Рита Парфенова

Курсы наличных валют в обменниках Харькова 30 мая

Американская валюта просела на продаже, евро прибавило в цене.


Курсы наличных валют в обменниках Харькова 30 мая 2022 года Курсы наличных валют в обменниках Харькова 30 мая 2022 года

Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.

Традиционно, более высокие курсы указаны на табло городских обменников, в мессенджерах обменок можно найти предложения и подешевле.

За американский доллар на скупке дают 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 37.00–38.00 гривен.

Наличное евро на скупке стоит 36,0 гривен, на продаже – 39.30-40.50 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 40.00–42.00 грн; продажа – 47.00–50.00 грн.

Польский злотый: покупка – 7.40–8.20 грн; продажа – 8.60–8.90 грн.

Ранее РЕДПОСТ писал, что за сутки цена на наличный доллар США поднялась на 50 копеек в продаже.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, харьков
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