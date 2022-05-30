Курсы наличных валют в обменниках Харькова 30 мая

Американская валюта просела на продаже, евро прибавило в цене.
Какие курсы установлены в обменниках Харькова на американский доллар, евро, фунт стерлингов и польский злотый, узнавал РЕДПОСТ.
Традиционно, более высокие курсы указаны на табло городских обменников, в мессенджерах обменок можно найти предложения и подешевле.
За американский доллар на скупке дают 34 гривны. Приобрести доллар США можно за 37.00–38.00 гривен.
Наличное евро на скупке стоит 36,0 гривен, на продаже – 39.30-40.50 грн.
Фунт стерлингов: покупка – 40.00–42.00 грн; продажа – 47.00–50.00 грн.
Польский злотый: покупка – 7.40–8.20 грн; продажа – 8.60–8.90 грн.
Ранее РЕДПОСТ писал, что за сутки цена на наличный доллар США поднялась на 50 копеек в продаже.
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Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
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