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30.05.2022  11:50   Виталий Хиневич

Смерть Путина и слухи о ней: Лавров прокомментировал ряд заявлений

Министр иностранных дел росии Лавров, прокомментировал слухи о болезни и смерти российского диктатора.

Смерть путина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что Лавров опроверг слухи о болезни и смерти Путина. По его словам, то, что "фюрер" здоров — видно из его поведения.
 
"Вы знаете, президент Путин каждый день появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его обращения, слушать его выступления. Не думаю, что здравомыслящие люди смогут увидеть у этого человека какие-либо симптомы болезни", — отметил он.
 
Напомним, издание Daily Star, ссылаясь на личные источники в МИ-6, выдвинуло предположение, что несколько последних выступлений владимира путина для СМИ были телевизионными "консервами" — записанными заранее интервью.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  путин, смерть
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