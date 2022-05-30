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30.05.2022  11:34   Рита Парфенова

Почему Запад тянет с поставками оружия для Украины: версия Минобороны

Для прибытия оружия на украинскую территорию нужно время для решения договорных и логистических вопросов.

Поставки оружия в Украину

Версию Минобороны Украины, озвученную замминистра Анной Маляр в эфире телемарафона, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает РЕДПОСТ.

По ее словам, со стороны Украины заключены все возможные соглашения на поставку оружия на нужды ВСУ от западных партнеров, теперь требуется время для их доставки в страну. Однако существуют обязательства производителей оружия, сложности с транзитом оружия и прочее.

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"Это очень отличается от того, как мы, скажем, что-то покупаем в магазине. Практически все соглашения заключены, мы понимаем, с какой ритмичностью и когда будет поставляться оружие, но для того чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно еще определенное время", - сказала Маляр.

Замминистра посоветовала украинцам набраться терпения и ждать, когда переданное западными партнерами оружие поступит в зону боевых действий.

Источник:   Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
 Тэги:  оружие, украина, агрессия россии
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