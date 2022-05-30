30.05.2022 11:25 Виталий Хиневич

В Харькове продолжается работа по замене тепломагистралей

В Киевском районе проходят ремонтные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что 29 мая подрядная организация «Мир» проводила подготовительные работы по перекладке трубопровода на ул. Олеся Гончара. Сотрудники компании «Тепло-квар» монтировали трубы на перекрестке ул. Сумской и ул. Данилевского, а подрядная организация «Триада» работала на ул. Ярослава Мудрого.

«На этот раз в спецодежду добавили только легкие дождевики. Такой напряженный график работ связан, прежде всего, с повреждениями при обстрелах. Киевский филиал КП «ХТС» - печальный «чемпион» среди своих коллег», – отметили на предприятии.

Начальник филиала Михаил Самойленко подтвердил, что самые горячие точки – в его ведомстве. По его словам, в районе существенно пострадали не менее пяти источников теплоснабжения. Чтобы восстановить инфраструктуру, бригады ХТС работают без выходных.