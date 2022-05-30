30.05.2022 11:04 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 381 человек. Выздоровело 290 384 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 947 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 7 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 29 мая.