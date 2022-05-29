29.05.2022 10:32 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 374 человек. Выздоровело 290 224 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 100 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 10 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 мая.