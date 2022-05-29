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29.05.2022  11:00   Виталий Хиневич

Война в Украине: создана онлайн-библиотека обложек мировых изданий

Англоязычный репозиторий правды We are Ukraine создал онлайн-библиотеку страниц различных изданий про события в Украине.

We are Ukraine
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию.
 
Сообщается, что команда англоязычного проекта начала собирать обложки различных изданий с первого дня войны в Украине.
 
В частности фиксируют новости, которые попадают на первые полосы мировых СМИ, собирают исторические заголовки и материалы изданий, которые громко и разным креативным способом выразили поддержку Украины, а также видят нарративы об освещении вторжения россии на территорию Украины.
 
На данный момент на сайте доступно более 3 387 обложек 141 мировых медиа из 39 стран на 20 языках мира.
 
Каждый может перейти по ссылке и ознакомится с коллекцией обложек.
 
Напомним, журнал Playboy Ukraine посвятил свой выпуск украинским художникам.
 
Источник:   Европейская Бизнес Ассоциацию
 Тэги:  онлайн библиотека, we are ukraine
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