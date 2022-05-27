27.05.2022 12:20 Виталий Хиневич
Журнал Playboy Ukraine посвятил свой выпуск украинским художникам
Второй военный выпуск журнала Playboy Ukraine посвящен военному искусству.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на MMR.
Сообщается, что в номере собрали работы 75 украинских художников, которые продолжают работать в военное время.
Куратором выпуска стала художница Ольга Штейн. Кроме того, художница вместе с редакцией планирует устроить совместную выставку Playboy-Art, на которой все работы украинских художников и скульпторов будут представлены.
Выпуск журнала можно купить за благотворительный взнос, который составляет от 10 до 200 евро. Полученные деньги будут направлены на гуманитарную помощь и обеспечение больниц.
Кроме этого отмечается, что после взноса журнал отправят на электронную почту. Печатную версию можно будет получить после победы Украины.
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