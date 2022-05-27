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27.05.2022  12:20   Виталий Хиневич

Журнал Playboy Ukraine посвятил свой выпуск украинским художникам

Второй военный выпуск журнала Playboy Ukraine посвящен военному искусству.

Журнал Playboy Ukraine
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на MMR.
 
Сообщается, что в номере собрали работы 75 украинских художников, которые продолжают работать в военное время.
 
Куратором выпуска стала художница Ольга Штейн. Кроме того, художница вместе с редакцией планирует устроить совместную выставку Playboy-Art, на которой все работы украинских художников и скульпторов будут представлены.
 
Выпуск журнала можно купить за благотворительный взнос, который составляет от 10 до 200 евро. Полученные деньги будут направлены на гуманитарную помощь и обеспечение больниц.
 
Кроме этого отмечается, что после взноса журнал отправят на электронную почту. Печатную версию можно будет получить после победы Украины.
 
Напомним, впервые в истории Adweek контроль над выпуском был целком отдан украинцам.
 
Источник:   MMR
 Тэги:  playboy ukraine
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