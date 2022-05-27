27.05.2022 12:35 Виталий Хиневич

Для восстановления Музея Сковороды в Харьковской области создали фонд

Министерство культуры и информационной политики вместе с Харьковской областной государственной администрацией открыли фонд для восстановления Музея.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Сообщается, что в Украине создали фонд для сбора средств на восстановление Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды в Сковородиновке, который обстреляли российские захватчики.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, имеются определенные договоренности с западными партнерами, которые готовы выделить средства на восстановление музея.

Кроме этого отмечается, что сбор средств будет публичным, государство будет контролировать этот процесс. Была проведена инспекция, которая определила масштаб работ, необходимых для восстановления Музея.

Напомним, музей Сковороды был обстрелян около одиннадцати часов вечера 6 мая. Пожар, который начался после прилета, спасатели ГСЧС поушли к восьми часам утра.