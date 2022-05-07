Ракетным ударом уничтожен известный музей под Харьковом: сводка ГСЧС на 7 мая

Российские оккупанты уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка Богодуховского района.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 7 мая.
Около одиннадцати часов вечера 6 мая прямым ракетным ударом уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Богодуховском районе. После прилета начался пожар, охвативший площадь 280 кв.м. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 00:00, а в 8:05 полностью ликвидировать.
Всего за сутки с 6 по 7 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов, из которых:
После обстрелов произошло три пожара в Киевском районе Харькова, а также три пожара в Богодуховском районе области, по одному в Изюмском и Красноградском районах области. Горели многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, сельхозпредприятия и музея.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 38 привлечений для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 58 вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 6 мая.
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