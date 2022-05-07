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07.05.2022  09:27   Рита Парфенова

Оккупанты взрывают мосты под Харьковом

Враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова.

взорвали мост, циркуны, русские тишки

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 7 мая.

 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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