07.05.2022 09:27 Рита Парфенова

Оккупанты взрывают мосты под Харьковом

Враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.



Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 7 мая.