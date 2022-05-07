Оккупанты взрывают мосты под Харьковом

Враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.
В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.
Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 7 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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